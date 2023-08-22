黑龍江現龍捲風 市民追蹤

多地預警雷暴冰雹大雨 黑龍江省七台河市周日有市民拍攝到龍捲風的畫面，內地中央氣象台昨天繼續發布強對流天氣藍色預警，預計當天上午8時至翌日上午8時，黑龍江省、內蒙古自治區、吉林省、遼寧省等地部分地區，將出現8級至10級雷暴大風或冰雹天氣，部分將有短時強降雨，局部地區最大小時雨量超過60毫米。

周日在七台河市，李先生目擊壯觀的龍捲風景象。他表示，一條水柱直沖天際，先是呈小尖形狀，後來變得愈來愈長，其所經之處更有莊稼倒伏。龍捲風是在極不穩定天氣下，由空氣強烈對流運動而產生呈漏斗狀雲柱的強風渦漩渦。內地天氣網指周日起中東部大範圍降雨過程展開，翌日降雨繼續向東、向南發展，東北地區和江南等地成為降雨集中地，預計今天雨帶還會進一步南下。未來數天，中東部地區高溫日數不多，南方大部地區則持續悶熱。

再預撥5.4億於災後重建 另一方面，國家財政部周一發布消息指，為加快海河流域性特大洪水災後恢復重建，財政部、水利部繼本月9日緊急預撥10億元（人民幣‧下同，約10.8億港元）國家蓄滯洪區補償資金後，上周六再預撥5億元（約5.4億港元），支持天津市、河北省補償國家蓄滯洪區運用期間群眾的農作物、專業養殖、經濟林、住房、家庭農業生產機械等水毀損失，幫助災區盡快恢復正常生產生活秩序，全力保障人民群眾生命財產安全。

中國氣象局中央氣象台上月29日發布暴雨紅色預警，是中央氣象台2010年正式啟用預警發布機制以來，發布的第二個「國家級」暴雨紅色預警。颱風「杜蘇芮」殘餘環流在華北到黃淮一帶停留持續時間長、充沛的水氣輸送，加上地形的增幅，造成此次京津冀地區極端降雨。河北省此輪降雨200毫米以上籠罩面積5.36萬平方公里，範圍是1963年以來最廣。

截至本月8日，此次洪澇災害造成北京市33人死亡，129萬人受災，倒塌及嚴重損壞房屋超過20萬間，農作物受災面積22.5萬畝。截至本月10日，河北省有29人因災死亡，全省逾388萬人受災，農作物受災面積480萬畝，全省直接經濟損失逾958億元（約1,041億港元）。天津市截至本月13日，全市累計疏散安置逾8.6萬人。本報綜合報道