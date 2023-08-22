美媒：統派將消失 追擊賴清德難有效

【本報綜合報道】美國《華盛頓郵報》周日刊登評論文章，認為台灣副總統賴清德支持「台獨」很危險的論調已經過時，中國大陸攻擊日前兩度過境美國的賴清德，是因為對方難以削弱；又稱在台灣「統派」消失是趨勢。另有學者受訪指，美國政府對解放軍演習反應低調，說明雙方可能事前有共識，演習對兩地關係影響有限。

中美對軍演或有共識 政治分析師羅金（Josh Rogin）以「中國大陸為何這麼害怕台灣副總統？」為題發表評論，指中國大陸攻擊賴清德是因為他通情達理而非鹵莽，令北京更難削弱。根據北京當局和台灣在野黨人士的說法，賴清德明年若當選台灣總統，可能引發兩岸關係迄今最大危機甚至戰爭，但賴清德過境美國的表現顯示這些警告是過度渲染。

文章指賴清德過境紐約會見僑胞時，演說用詞審慎琢磨；在美期間只見美國在台協會人員，未與任何拜登政府官員會晤、婉拒與國會議員見面。羅金預料，北京今次亦一如以往透過經濟施壓、軍事恫嚇、假消息等手段，大力干預賴清德的選情，民進黨如連續3屆勝選，將證實北京透過脅迫和恫嚇加強掌控台灣的企圖走向失敗。