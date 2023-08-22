誤信同鄉 廣西4少年困緬北

【本報綜合報道】廣西自治區4名未成年人近日誤信16歲同鄉趙來所言，以為去泰國旅遊還有高薪工作，因而被拐騙至緬甸北部詐騙園區。廣西自治區玉林市警方就此事立案，但以案件正在辦理為由，拒絕向內地傳媒透露案情。

警方立案調查 報道稱，年齡最大一名受害人李次南未滿18歲，其餘3人分別是劉仁松、呂化、王楷均為14歲，同為玉林市某縣中二學生。各人據指被同鄉趙來賣到緬北，李次南母親表示，兒子受騙後發求救訊息，「明明說去泰國，誰知道現在在緬北」。她稱趙來「嘴巴特別會說話」，即使攔着不讓他進門，他都想辦法叫孩子出去。劉仁松的母親表示，趙來曾經說把兒子交給他帶去緬甸，一年給她50萬元（人民幣‧下同，約54萬港元）。

同校的劉仁松、呂化、王楷是放學後在校門被人開車接走，家長稱，趙來囑咐他們的孩子別跟家裏講，如果父母問就說到泰國的餐廳做侍應。一名接近緬北詐騙園區的內部人士稱，小蛇頭多半是受害者的熟人，先帶對方吃喝玩樂，再誘騙出境；按拐賣一人可以獲得10萬元（約10.8萬港元）計算，扣除「成本」，趙來獲利至少20萬元（約21.6萬港元）。