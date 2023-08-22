幹部留日遭策反 內地破獲美諜案

【本報綜合報道】內地傳媒昨日報道，近日國家安全機關再公布破獲一宗涉及美國中央情報局的間諜案，指一名中國國家部委幹部被揭發是中央情報局間諜，他在日本留學期間遭該局招攬，回國後充當間諜。

赴美使館辦證搭上 現年39歲的疑犯郝×，是中國某國家部委幹部。報道指他在日本留學期間，因辦理赴美簽證事宜與美國駐日本使館官員泰德結識，對方通過請客吃飯、贈送禮品等方式與郝×逐步關係密切，並請他幫助撰寫論文，承諾支付「稿費」，郝×答應上述要求。泰德在美國駐日本使館任期結束前，又把同事李軍介紹給郝×，雙方繼續保持合作關係。

郝×留學期滿前，李軍表明自己是美國中央情報局東京站人員，策反郝×，要求他回國後進入中國的核心要害單位工作。郝×稱同意，與美方簽署參諜協議，接受美方考核和培訓。他回國後按照中央情報局要求設法進入某國家部委工作，在境內與中央情報局人員多次秘密接頭，提供情報並收取間諜經費。國家安全機關偵查發現郝×間諜活動後，依法對其開展審查；目前此案正在偵辦。