大陸禁進口台產杧果

稱驗出有害生物 嚴重威脅農業 中國大陸近年曾暫停進口台灣鳳梨、釋迦、柑橘類水果，及冰鮮白帶魚和凍竹莢魚等水產品，隨後逐步解禁。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日再宣布，海關總署決定自即日起暫停台灣地區杧果輸入大陸。台灣農業部同日回應，指摘相關措施不符國際慣例，將提特定貿易關切。

朱鳳蓮昨日表示，今年以來，大陸海關從台灣地區輸入大陸的杧果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧。該有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭上防範風險，海關總署決定自周一起暫停台灣杧果輸入大陸，並已通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》聯繫渠道向台灣方面通報，要求台方進一步完善植物檢疫管理體系。

台斥不符國際貿易規範 繼指在台灣鳳梨發現介殼蟲暫停輸入後，大陸再以同類理由暫停輸入台灣杧果。台灣農業部表示，台灣過去5年杧果外銷到大陸共5,689批，今年6月和8月曾接獲大陸告知檢出介殼蟲，但檢出比例不到千分之一。台灣農業部次長陳駿季指出，介殼蟲通常可用熏蒸處理，而台灣接獲通知後立刻加強田間管理改進措施，仍遭陸方暫停輸入，明顯不符合國際貿易規範。

統計數據顯示，台灣杧果年產量約17.4萬噸，主要以內銷為主，外銷量只佔總體生產量的2.2%，外銷大陸數量僅938公噸，僅佔今年整體的0.5%，主要外銷市場為香港、日本、南韓、新加坡等。台農業部認為輸往大陸的杧果數量少，且產季已到尾聲，對銷量影響有限，隨後將持續拓展境外高端市場，也會持續透過加工跟內銷3大措施，確保農民收益。本報綜合報道