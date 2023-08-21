西班牙經濟奇佳 政治反而遇困局

西班牙經濟有所突破，一年前西班牙負債纍纍，幾乎無法支付公共醫療、退休金及公共債務，這個危機甚至被認為會引發像2008年歐洲及世界的金融海嘯，也影響歐元的穩定。

2008年之前幾年，西班牙財政每年盈餘近20億歐元，但金融海嘯之後，2009年，西班牙財政赤字一下子升達1,200億歐元，西班牙政府的公共開支脫離經濟現實，在2008年失業人口升了近10%，政府就招15萬公務員以減少失業，但支付薪金使公共開支由先前的7.9%升至如今的11.7%。西班牙國債由2008年前約佔GDP的35%升至現時超過120%，這個水平的國債非常危險，特別在美國瘋狂加息潮下，西班牙發國債也會因為怕其政府無法支付利息，使無人問津，特別歐洲央行就印鈔買了40%，無力再支持下去。而西班牙也要每年經濟增長2%以上才可盈餘支付現水平的債息。

兩黨勢均力敵添變數 不過，西班牙政府面對俄烏戰爭困擾的2022年，居然創造了5.5%的經濟增長，IMF最新估計2023年也還最少可有2.5%的增長，而估計歐盟同年平均只有0.9%，這使政府今年可以大膽花450億歐元紓困減銷售稅，一般基本食品如牛奶及雞蛋免稅，加上政府替電及燃氣價設上限，使西班牙通脹維持在2%左右，比其他歐盟成員國低差不多一半。

當地失業率去年平均是13%，如今低至11.6%，是15年來最低！6年以來政府年年增加最低工資以改善社會底層200萬人的收入。不過，有經濟學家認為西班牙最成功的是旅遊業及房地產，大量美國、歐盟及墨西哥資金湧入置業，但最受益是中上層，西班牙農業在極端酷熱天氣下，生產較停滯，雖然出口歐盟及海外有增加，但整體低下階層農業人口受益不大。

儘管掌權的左派桑切斯政府處理經濟表現不差，但在7月23日大選中，只獲31.7%選票，得121席，增加一席；反對黨中間偏右的人民黨成最大黨，獲33.1%選票及137席。8月17日西班牙新國會討論，在左、右派勢力均等下，若加泰羅尼亞地區少數黨（分離主義力量）支持，桑切斯有機會連任。

不過西班牙經濟還有大隱憂，如果俄烏戰爭還拖下去，德國及其他歐盟成員國的工業生產經濟繼續停滯或甚至下滑，西班牙也會受拖累。此外，西班牙人口老化非常嚴重及非洲回教移民湧入亦會構成社會問題。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻