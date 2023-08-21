夏威夷災區將下雨 毒物勢污染海洋

山火增至114死 失蹤千人未尋回 美國夏威夷州毛伊島山火至今造成114人死亡，多達1,000人失蹤，預計遇難人數進一步增加。當地官員上周六表示，預計本周初迎來雨水，目前致力阻止山火產生的有毒物質流向海洋，以防這場歷史性大火對環境造成二次傷害。

毛伊縣政府上周六通報，在島上4場山火中，其中一場山火100%受控；在餘下3場山火中，最嚴重的拉海納山火89%受控，奧林達山火及庫拉山火分別85%及80%受控。搜救行動方面，救援人員至今完成搜索災區85%地方，當局已經向其中6名死者的家屬通報死訊，另有4名死者的身份得到確認，但目前無法找到或通知他們的家屬。

州長指重建需數年時間 聯邦政府現時有超過1,000名人員在毛伊島工作，接近一半協助搜索遇難者遺骸，救災人員使用類似膠水的物質固定山火灰燼和碎片，並在岸邊建設擋沙網等，減少污染物擴散。州長格林指需要數年時間重建，強調會把居民意願置於發展商之上。

大批拉海納居民下落不明，隨着時間推移，他們生還的希望愈趨渺茫，但家屬拒絕放棄。當地一名男子正在尋找妻子、外父及外母，直言「我在見到他們前不會放棄」，又稱「當然希望找到時他們是生還，我還可以做甚麼」。一名兩孩之父的男子是失蹤者之一，其家人在醫院及避難所找不到他，表明不希望對方以為他們放棄。

毛伊縣政府發言人表示，當局正在制訂失蹤者名單，當地紅十字會已經收集失蹤者的訊息，也有善心人士製作並公開類似的名單。當地傳媒指出，部分失蹤者有可能因島上手機通訊服務不穩定，仍然無法與家屬聯絡。山火發生期間，拉海納很多人在嘗試逃走期間遇害；救援人員透露，曾經在道路及燒毀的汽車上發現死者遺骸。

拜登夫婦將視察災區 總統拜登與第一夫人吉爾今日將視察拉海納，聯邦應急管理局局長克里斯韋爾陪同他們；克里斯韋爾未有說明拜登伉儷從空中抑或地面視察。拜登日前在特拉華州海灘被記者問及毛伊島山火時以「不予置評」回應，遭外界炮轟不理會災民的生死。本報綜合報道