韓美軍演 朝黑客視為目標
【本報綜合報道】南韓與美國周一起舉行為期11天、代號「乙支自由護盾」下半年聯合軍事演習，將擴大實施野外機動訓練。演習開展前夕，南韓警方周日表示，疑似北韓黑客已經把演習視作目標，但目前未有軍事機密外洩。
首模擬朝發假消息
演習將分為兩部分舉行，首部分為今日至周五，次部分為下周一至下周四，除了陸海空三軍和海軍陸戰隊外，美國本土及駐韓太空軍也將參與，展開旅級規模的科學化作戰等13種機動訓練。南韓政府官員表示，此前的「乙支自由護盾」演習按照「反制北韓局部挑釁」到「展開全面戰爭」的順序實施，但今次把重點放在演練從平時狀態迅速轉入戰時狀態，首次模擬北韓在戰時散布假消息，打擊朝方宣傳戰。
南韓國防部指，演習內容將反映進一步升級的北韓核導能力、安全形勢變化、俄烏戰爭經驗教訓等。今次為實戰化演習，旨在增強韓美同盟的聯合應對能力，提升打贏全面戰爭的能力。京畿道南部地方警察廳表示，發現有黑客瞄準今次演習的南韓相關承包商發動網攻，相信與北韓偵察總局旗下黑客間諜組織「Kimsuky」有關。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：