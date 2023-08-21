韓美軍演 朝黑客視為目標

首模擬朝發假消息

演習將分為兩部分舉行，首部分為今日至周五，次部分為下周一至下周四，除了陸海空三軍和海軍陸戰隊外，美國本土及駐韓太空軍也將參與，展開旅級規模的科學化作戰等13種機動訓練。南韓政府官員表示，此前的「乙支自由護盾」演習按照「反制北韓局部挑釁」到「展開全面戰爭」的順序實施，但今次把重點放在演練從平時狀態迅速轉入戰時狀態，首次模擬北韓在戰時散布假消息，打擊朝方宣傳戰。