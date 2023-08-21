日擬召內閣會議 定排核污水時間
【本報綜合報道】針對日本福島第一核電站的核污水排海計劃，首相岸田文雄昨日到訪福島縣首度視察排海設備。當地傳媒指，日本政府計劃明日召開內閣會議，預料最快當天敲定核污水排海時間。
岸田文雄上周六表示，為了切實推進廢棄福島第一核電站反應堆機組及福島縣復興，核污水排海一事不可拖延，作出決定的最後階段已經來到，將綜合考慮盡可能減少對漁業影響等觀點。對於具體排放時間，他指現在不宜基於預判作出評論。
打擊岸田內閣民意
岸田文雄到福島第一核電站，視察淨化含輻射物質污水的多核素去除設備（ALPS）等相關設備。他表示，將確認是否已經採取萬全對策，東京電力公司高層是否負責任推進工作，同時會表達自身想法。
另一方面，共同社周日公布民意調查結果，顯示岸田文雄內閣支持率33.6%，不支持率50%，創下去年12月後新高。福島第一核電站即將排放核污水入海，約88.1%受訪者認為「很大」及「一定程度」產生形象受損問題。
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