日擬召內閣會議 定排核污水時間

岸田文雄上周六表示，為了切實推進廢棄福島第一核電站反應堆機組及福島縣復興，核污水排海一事不可拖延，作出決定的最後階段已經來到，將綜合考慮盡可能減少對漁業影響等觀點。對於具體排放時間，他指現在不宜基於預判作出評論。