印軍潛艇首訪澳洲 將聯合演習

【本報綜合報道】印度與澳洲都是美國為首的四方安全對話成員國，印度海軍一艘柴電動力攻擊潛艇周日抵達澳洲西澳省費里曼德爾，是印度潛艇首次訪問澳洲。印度國防部形容，今次延伸航程的部署行動，展示該國海軍潛艇的到達及維持能力。

稱部署展示維持能力 印度國防部在聲明表示，訪問澳洲的印度海軍攻擊潛艇瓦吉爾號，目前執行延伸航程的部署任務；該艦今年1月正式服役並駐守孟買，至6月展開今次的部署行動。瓦吉爾號停留澳洲期間，與澳洲皇家海軍的澳洲西岸部隊展開多場演習。與此同時，印度海軍一批艦艇及飛機正在澳洲東岸，參與代號「馬拉巴爾」、本月11日至21日舉行的四方安全對話演習，之後參與本月22日至24日的印澳兩國聯合軍事演習。

四方安全對話由美國、日本、印度、澳洲組成，被視為美方在印太地區應對中國挑戰的安全聯盟。此外，美國、澳洲、英國構建澳英美三方安全夥伴關係，其重點之一是美英兩國協助澳洲組建核動力潛艇艦隊，取代對方現役的柴電動力攻擊潛艇。