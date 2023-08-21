澤連斯基訪瑞典 商戰機供應

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基上周六抵達瑞典，會見該國首相克里斯特森、王室成員和其他官員，他稱烏瑞兩國已經開始討論，瑞典向烏克蘭提供獅鷲戰機加強防空的可能性。瑞典政府此前表示，將向烏軍機師提供測試獅鷲戰機的機會。

後轉抵荷蘭晤首相 這是俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，澤連斯基首次到訪瑞典。他表示：「我們的首要任務，是強化烏克蘭戰士在地面和空中的能力，以及加強發展雙邊合作，特別在國防工業部分，還要加強烏克蘭與歐洲的整合、歐洲—大西洋地區的共同安全。」

澤連斯基與克里斯特森主持記者會時透露，針對準備接收瑞典獅鷲戰機的可能性，雙方當天討論未來採取的措施詳情。烏瑞兩國當天簽署協議，烏克蘭未來將在境內生產瑞典CV90步兵戰車。瑞典至今向烏克蘭援助坦克、防空系統、CV90步兵戰車。

另外，烏克蘭總統澤連斯基昨日由瑞典轉抵荷蘭訪問，與該國看守首相呂特會晤。他透露只要烏克蘭空軍機師及工程師一旦完成培訓，就會獲得荷蘭42架F16戰機。