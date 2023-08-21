俄導彈襲烏北城市 7死144傷包括兒童

烏無人機反攻 火車站5傷 烏克蘭北部城市切爾尼戈夫上周六遭俄羅斯導彈擊中，造成至少7人死亡及144人受傷，死傷者包括兒童。烏克蘭翌日對俄羅斯首都莫斯科、莫斯科州、庫爾斯克州發動合共3次無人機攻勢，庫爾斯克火車站遇襲起火導致5人受傷。

烏克蘭內政部表示，遇襲時不少人正在前往教堂慶祝宗教節日的路上，傷者包括15名兒童及15名警察，其中41人需要送院治療，包括一名傷勢嚴重的12歲女童；死者包括一名6歲兒童，另外6人身份未知。正在瑞典訪問的烏克蘭總統澤連斯基表示，導彈擊中切爾尼戈夫中央廣場、理工大學、劇院，形容這是作為一個恐怖分子國家鄰邦的情況。他說：「俄羅斯把一個普通的周六，變成痛苦且失去生命的一天。」

烏無人機生產商正辦展覽 切爾尼戈夫州政府表示，俄羅斯很可能對切爾尼戈夫發動彈道導彈攻擊。事發後，烏克蘭傳媒報道，俄方攻擊的目標所在地，有烏方無人機生產商舉行展覽，地點事前一直保密；已經登記的參觀人士在活動開始前數小時，才收到展覽的具體地址。

俄羅斯傳媒引述消息指，切爾尼戈夫當時舉行一場對外宣稱是無人機節日的活動，但上址有烏克蘭軍方的作戰無人機專家聚集；又稱根據活動的邀請函，它要求參觀人士不要攜帶武器，同時要穿上平民服裝，以免被外界識別該場活動與軍事有關。

與此同時，俄烏之間持續展開「無限制無人機戰」，俄羅斯國防部指烏克蘭無人機昨日凌晨企圖襲擊莫斯科及莫斯科州的設施，俄方防空部隊使用電子戰設備壓制，宣稱成功令無人機失去控制並在無人區墜毀，未有造成人員傷亡及財產損毀。

在接壤烏克蘭東北部的俄羅斯庫爾斯克州，一架烏克蘭無人機昨日凌晨襲擊庫爾斯克火車站，上址距離烏克蘭邊境90公里；火車站大樓頂部被撞上後起火，有民眾被玻璃碎片擊中而受輕傷。由於烏克蘭多次攻擊俄羅斯邊境地區，俄方把布良斯克州、庫爾斯克州、別爾哥羅德州、克里米亞半島的恐怖主義危險等級列為黃色等級。本報綜合報道