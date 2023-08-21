婚後16年揭3孩非親生 男子告妻

陳志顯 （後）發現女兒並非親生骨肉。

【本報綜合報道】江西省上饒市男子陳志顯在結婚16年後，發現3名女兒都不是親生的，委託律師準備起訴妻子，討回公道。律師正在收集證據，盡快啟動訴訟程序。

陳志顯上周五向內地傳媒表示，這些日子他天天做直播，要讓妻子及情夫臭名遠播；又指發現女兒非親生後一直沒有工作，還負債10多萬元人民幣（約10.8萬港元）。他稱與妻子目前處於婚姻存續期間，並未離婚，已經向代表律師提供相關證據，具體內容不便透露。

擬追討撫養費 代表陳志顯的律師說，根據當事人在刑事和民事方面不同訴求，「結婚16年3娃非親生」在刑事方面存在難點，在於能否把此行為認定為重婚罪；又提到女方存在主觀過錯，故意隱瞞所生女兒非當事人親生事實，導致其當事人在不負有法定撫養義務情形下違背真實意願，撫養與自己沒有血緣關係女兒，符合「欺詐性撫養」構成要件，有權依據《民法典》向妻子主張支付16年撫養費等費用。

陳志顯坦言沒有預估撫養費數字，也算不出來，「能追究的話我肯定都會追究，現在已經全權委託給律師了」。