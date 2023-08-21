撥9.6億修天水古城 明清古院變日式餐廳

古城旅遊是內地熱門觀光選擇，但在甘肅省天水古城，兩年前完成修繕和改為商業化營運後，不但參觀區域受限、消費門檻提升，更有文化保護院落被改造為日式餐廳。負責修繕古民居的專家稱，改變古院風貌或危及院落安全。

甘肅省天水市擁有中國西北地區現存規模較大和保存較完整的明清時期居民院落群，2015至2021年，天水市撥付西關古城保護資金逾8.88億元人民幣（約9.64億港元），但修繕後的院落有大量商戶進駐。天水古城厚生巷13號一處日式風格餐廳是明清時期的文保院落，如今看不到庭院寬敞、青磚黛瓦、雕樑畫棟的中式古建風貌。

未批先修 部門稱無從監管 內地傳媒周日報道，時任天水古城特聘顧問、修繕古民居的黃國翔表示，修繕後下雨時雨水會濺到柱上加快糟朽。他多次要求經營主體停工整改並修改裝修方案，但當時負責營運古城的甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司置之不理，並未叫停。

天水市秦州區文體廣電和旅遊局去年授予天水市名城保護投資發展有限公司29處文保單位特許經營權，並要求按相關法律法規展示利用這些文物保護單位。天水市文旅局去年9月要求縣級文物主管部門，定期評估文物建築保護利用狀況，但這些改頭換面的經營未批先設、未批先修，主管部門推說沒有收到報批手續而無從監管。

明火煮食 存火災隱患 在缺失監管的情況下，報道指天水古城多個文保院落違規裝修、添建變為餐廳，火災隱患比比皆是。在趙家大園3號院，院中顧客使用燃氣小爐加熱菜品，院中廚房烹飪使用液化氣，均出現明火，其他多間餐廳也存在相同問題。

天水市委及市政府周日回應時表示，立即成立由核查組制訂整改措施，跟蹤推進整改，各相關部門在前期排查整改的基礎上，對天水古城展開新一輪安全隱患排查整治，對發現的問題隱患建立清單台帳、限期整改銷號。此外，由消防部門領導，對全市範圍內文物古建築等文保單位，展開安全生產和火災隱患專項排查整治工作。本報綜合報道