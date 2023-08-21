拒寫賭博遊戲 華編程員在越遭禁錮

【本報綜合報道】內地人在東南亞國家被迫從事詐騙活動的消息屢傳不斷。越南媒體近日報道，一名中國程式編寫員因為拒絕編寫賭博遊戲程式而被禁錮數月，期間屢遭虐待，更被拔掉14顆牙齒，其身體損傷程度高達88%。

報道稱，46歲中國男子房立敬（Fang Lijing，音譯）是程式編寫員，由於在中國做生意遇到困難，2020年1月前往越南與當地人黃×合作製作網絡遊戲，房男將獲得遊戲20%的利潤。直到去年初，房男仍然未編寫出一款可成功運行的賭博遊戲，同年3月起黃×找來王×、范×，把房男帶到河內嘉林縣一處公寓強迫編寫程式。

虐待拔牙 3犯判囚主腦在逃 期間黃、王、范3人輪流使用錘、釘、刀和電棍虐待房男，甚至用鉗拔掉他的牙齒。黃×同年6月僱用男子李×對房男施以嚴刑，當地警方翌月接獲線報救出房男。范×、李×、王×之後相繼被捕或自首，但黃×仍然在逃被通緝。

范、李、王3人被起訴並認罪。河內市人民法院上周四以故意傷害罪和非法拘禁罪分別判處有期徒刑12年至24年。除了刑事責任外，李×家人已經向房男賠償3,000萬越南盾（約9,800港元），河內法院亦給予房男必要時提起訴訟索賠的權利。