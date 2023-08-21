鼓勵發展牛蛙經濟推進養殖業

通知指出，近年一些地區出現牛蛙養殖尾水污染治理不到位、違禁藥物檢出率偏高等問題，影響牛蛙養殖業的健康發展；一些地方出現隨意停養、強拆、甚至「一刀切」禁養牛蛙的情況。為了推進牛蛙養殖產業持續健康發展，通知強調各地引導牛蛙產業實現苗種、飼料、養殖、流通等各環節規範發展；科學布局牛蛙養殖生產，不得超越法律法規規定禁止牛蛙養殖；依法為牛蛙養殖辦理合法用地手續；對禁養牛蛙的不合理政策要予以糾正，加強與生態環保、自然資源等部門的溝通協調，積極爭取理解和支持。