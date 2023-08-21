超強洪災無力阻隔 蓄洪削地究因規劃

建設城市須考慮氣候變化 京津冀地區和東北地區上月底以來因暴雨引發洪災，造成嚴重人命傷亡。中國城市規劃設計研究院院長王凱接受內地傳媒專訪時認為，近期的洪澇災害帶來深刻教訓，既要補短板，也要全面系統地提高現有的防洪排澇標準水平。

內地傳媒上周六刊登王凱的專訪，他提到今年的降雨是超強降雨，北京市、河北省的降雨量差不多是140年一遇；內地很多城市的防洪排澇設施最高承載水平是100年一遇，甚至更多是50年一遇，所以今次強降雨是超出實際的承載能力。他舉例，「比如我們一天可能只吃得下兩碗飯，非讓你吃5碗飯，就超過了我們的承受能力」。

今年強降雨造成的損失比較大，王凱認為是沒有從根本上解決規劃建設管理的老問題，例如蓄滯洪區面積一定要得到保證，但過去一些城市在建設期間一定程度侵佔防洩洪區、蓄滯洪區、排洪道。地下水超採問題也導致地面塌陷，南水北調來華北地區的水，除了生活飲用和工業用水外，還補給地下水，所以需要提高排水標準。

王凱指人們此前對氣候變化影響的認知可能不夠深刻，例如2021年河南省鄭州市「7‧21」暴雨後，很多人以為華北地區起碼過10年、8年才發生如此規模的暴雨。他提出對基於建築學學理、地理學分析的傳統規劃理論方法做一些革新甚至革命，在提升學科建設和對城市規劃建設管理的預判上，需要生態文明思想的知識性更新。

此外，王凱在專訪談到內地建設地下空間的情況，對於有意見認為北京市、上海市等超大型城市的地下空間探索建設愈來愈深及密集，與地下管網的規劃建設存在矛盾，他以2021年鄭州市暴雨為例，其教訓一方面是地下設施能夠起到蓄水的作用，假如鄭州市沒有這麼多的地下設施、水如果都在地面，可能發生的災情將更嚴重。

適當分離避免一淹全淹 鄭州市暴雨另一教訓是生命線設施不能夠簡單地放到地下，例如醫院用電設施，遇到暴雨就會使之全面癱瘓，「該在地面的，還是要留在地面」。早年鄭州市城市建設開發，連接樓和樓的地下空間形成大聯通，所以出現「一淹全淹」的慘痛局面。王凱指有些東西要作出適當的分離，還有一些通道在管理上要有一些相應措施。本報綜合報道

王凱 河北涿州災情嚴重。

（Getty Images圖片）