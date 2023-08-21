北京遏台獨新法 政經軍三路施壓

東部戰區海空演訓 反制賴清德竄美 台灣副總統賴清德出訪巴拉圭期間兩度過境美國，解放軍上周六在台灣本島周邊展開海空聯合戰備警巡及聯合演訓，兩岸先後發布兩軍對峙的畫面。評論指中國大陸今次的反制措施不但一如既往，更政治、經濟、軍事三路出擊。

解放軍東部戰區上周六公開對台戰備警巡及聯合演訓的情況，並提到位處台灣本島東部海域的艦艇編隊，根據現場態勢實施超視距對海打擊、近距反擊等科目演練；位於台灣本島西南部海域的水面艦艇，與反潛直升機組網建鏈，構成海空立體聯合反潛體系，對水下目標展開廣域搜索，對可疑目標快速多源驗證，展開模擬攻擊。

台軍護衞艦近距監視解放軍 台灣國防部昨日表示，上周六上午6時至翌日上午6時，合共發現解放軍45架次飛機及9艘次艦艇持續在台灣周邊海空域活動，其中27架次飛機逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南空域，分別是9架次蘇30戰機、4架次殲11戰機、12架次殲10戰機，以及運9通訊對抗機與直9反潛直升機各一架次，其中後者是來自一艘解放軍艦艇。

針對解放軍東部戰區的行動，台灣軍方持續加強戒備，派遣海空兩軍兵力應對，包括空軍F16V戰機掛載兩枚短程空對空導彈及兩枚中程空對空導彈升空，執行空中巡邏任務；海軍出動護衞艦田單號與岳飛號，分別監控解放軍054A型護衞艦徐州號與052C型驅逐艦濟南號。台灣國防部強調軍方嚴陣以待，不升高衝突、不引發事端。

美航母現台東外海 山東號出航 值得留意的是，根據美國國防部發布的照片，美國航空母艦列根號上周五在菲律賓海，美國海軍研究所新聞網站指具體位置是台灣東部外海。上周六拍攝的衞星圖像顯示，解放軍航空母艦山東號已經離開海南省三亞綜合保障基地，外界關注它會否駛往巴士海峽接近台灣，抑或南下應對美國、日本、澳洲周三在南海的聯合訓練。

解放軍東部戰區去年8月和今年4月圍台演習提到的情報支撐，均針對該戰區空軍力量，空軍機群依託情報支撐出擊，遂行或打擊或掩護等任務；今次演訓就情報支撐作用表述為「在多源情報訊息支撐下，各作戰平台根據任務編組，體系出擊、協同行動」。分析指表述不同，體現東部戰區在練兵備戰獲取情報訊息的能力更強大。

賴清德今次過境美國是近年民進黨當局最低調的一次，但北京兵分三路出擊。評論員劉和平認為，這體現只要美國勾搭「台獨」勢力、境外勢力介入台灣事務，中國大陸一律零容忍；又提到中國大陸商務部早前表示研究中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分對台關稅優惠，將取決下任台灣執政者是否認為兩岸同屬「一中」。本報綜合報道

台灣護衞艦田單號官兵監控解放軍054A型護衞艦徐州號。 美航母列根號現身菲律賓海。 兩岸最新軍事形勢

2023年8月19日至20日