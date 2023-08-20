兩岸國際

海七鰓鰻遺骸現身威爾斯
英國一名漁夫近日在西威爾斯的一條河裏捕魚時，赫然發現一條海七鰓鰻遺骸。該種古老魚類的歷史可以追溯到3.4億年前，牠們長有尖銳的牙齒，可以活大約20年，但通常平均壽命只有6年，在英國是保護物種，主要棲息在英格蘭坎布里亞郡，如何來到威爾斯仍然不得而知。
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