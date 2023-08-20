以鬍鬚覓食 海豹祖先或居陸地

瓦氏河川獸形似水瀨，生活在2,300萬年前，研究指出雖然現代海豹生活在海洋環境，用鬍鬚感知水下振動來確定食物方位，但古代海豹近親主要生活在陸地或淡水環境，部分物種曾用前肢探索周圍環境，學界此前不清楚海豹和其近親從何時開始用鬍鬚覓食。

前肢鬚並用探索四周

為研究海豹的鬍鬚覓食行為演化，荷蘭萊頓大學古生物學家范德吉爾（Alexandra van der Geer）與多國學者合作，他們對比瓦氏河川獸和6種已滅絕及31種現生食肉哺乳動物的大腦結構，包括鼬科、熊和海豹近親，研究範圍主要是對比參與處理來自鬍鬚信號的大腦冠狀迴大小和結構。他們發現瓦氏河川獸的冠狀迴比使用前肢捕食的古代和現生陸生哺乳動物更大，但與使用鬍鬚探索環境的其他古代海豹近親和半水生哺乳動物的大小差不多，這意味瓦氏河川獸可能曾在覓食時同時使用鬍鬚和上肢。研究人員相信，基於使用鬍鬚覓食在古代海豹近親過渡到完全水生的生活方式前已經存在，使用鬍鬚或幫助中新世時期的生物適應水下覓食。