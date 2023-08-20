天津研遺址 揭元代大型漕運倉儲系統

【本報綜合報道】中國天津市文化遺產保護中心前日公布，由該中心負責的十四倉遺址前期調查與綜合研究項目，近日通過天津市文物局組織的專家評估驗收。今次考古在遺址發現保存較為完整的元代漕倉遺迹一組，實證了元代河西務十四倉遺址的核心功能。

完成勘探66萬平方米 相關單位去年3月至11月啟動實施十四倉遺址前期調查與綜合研究項目，通過階段性野外考古工作，共計完成考古勘探面積66萬平方米，發現以東西倉村、蔡莊村和南倉村及周邊區域為重心的遺迹集中分布區3處，包括居住址、倉儲、窰址等不同類型遺迹431處。其中保存較為完整的元代漕倉遺迹一組由閉合的圍牆和多座大型房址構成，圍牆總體形狀為長方形，南北向分布，南北長約385米，東西寬約157米。

專家組一致認為，上述系列重要遺迹的考古發現，證實元代河西務十四倉遺址是以大運河為依託，由北運河、引河、人工湖泊、道路、漕倉、沉船等各類相互關聯遺迹構成的大型國家漕運倉儲系統，具有重要考古研究價值，應加強對十四倉遺址的保護和管理。

十四倉遺址位於天津市武清區河西務鎮東、西倉村一帶，現為全國重點文物保護單位，是元代漕運歷史的重要見證，但相關考古工作長期以來比較薄弱，過去僅在上世紀80年代進行過小規模零星試掘和考古調查，對其認識多停留在文獻記載和口頭流傳層面。