南澳女拒認命養牛 終走進紐約時裝周

學冥想瑜伽提升身心 遇伯樂邀請受訓 澳洲南澳省一名女子縱使全家務農及養牛，卻不忘自小希望成為模特兒夢想，於是開始尋找機會，最終透過模特兒訓練營獲得賞識，下月將出席美國紐約舉行時裝周，秋季更會在法國巴黎及意大利米蘭亮相。她呼籲女性們不要放棄，只要勇敢踏上第一步，那就有可能達成任何夢想。

農家出身 未獲朋輩支持 澳媒昨日報道，即使父母在南澳省一處小鎮坐擁養牛場及農場，21歲的海因里希（Tully Heinrich）自小已志不在此，就讀中學期間已渴望成為模特兒，進軍紐約時裝周。她稱當時曾向朋友透露上述志願，卻得不到對方任何積極回應。

自中學畢業後，海因里希開始學習冥想及瑜伽等提升身心活動，並於2021年參加澳洲環球小姐比賽。她最終沒有獲勝，卻找到工作，並發現加拿大一名模特兒正在紐約舉辦模特兒訓練營，即直接聯絡對方，成功獲邀前赴美國受訓，從此踏上模特兒之路。

當談及成功追夢原因時，海因里希呼籲一眾女孩子們不要放棄抱負，甚至可定下一個離譜且難以置信目標，只要做好任何讓自己感覺良好事情，並專注於此，即有機會成功。本報綜合報道