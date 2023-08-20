山火資訊難傳開 加國促Fb解禁准轉載

加拿大西北地區山火肆虐，逼近首府耶洛奈夫（Yellowknife，別名黃刀鎮），距離只有15公里，約2.2萬居民撤離；卑詩省亦受山火威脅，宣布進入緊急狀態。加拿大政府因應山火資訊難以傳播，上周五要求Facebook（Fb）母公司Meta解除禁令，允許加拿大用戶轉載有關國內山火的新聞。

逾7千處居民疏散 卑詩省城鎮基洛納位於溫哥華以東約300公里，人口約15萬，當地火勢快速蔓延，山火面積在24小時內由64公頃，擴大100倍至6,800公頃。有居民拍到山火延綿整個山頭，濃煙滿布天空。官員形容山火非常活躍，亦難以預測，已有大量房屋燒毀，逾7千處居民疏散。西基洛納消防總長指已盡力滅火以保護社區，上周五是相當具挑戰的一日，因為風勢更強。

稱已啟報平安功能 基洛納北部居民開始撤離，當地政府同時關閉空域，以便消防飛機救火。另外，當局指卑詩省中部和東南部山火風險相當高，呼籲居民和旅客避免前往上述地區。另外由於強風仍然持續，預料到周末時，山火將蔓延至耶洛奈夫市郊。耶洛奈夫居民趕在當地上周五中午疏散期限前離開家園。

Meta早前拒絕應加拿大政府要求，向當地傳媒付費轉載新聞，本月起停止在加拿大提供新聞服務。加拿大交通部長批評Meta屏蔽新聞的禁令阻礙加拿大民眾從Facebook和Instagram獲取資訊，呼籲Meta因應加拿大目前的危急狀況，恢復分享新聞資訊的功能。有耶洛奈夫居民指，禁令使他們無法分享有關山火的重要資訊。Meta發言人回應指該公司已啟動「安全確認」功能讓用戶在自然災難中報平安。本報綜合報道