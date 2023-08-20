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俄報復制裁 禁54英國人入境
俄羅斯外交部上周五禁止54名英國人士入境，包括國際刑事法院首席檢察官卡里姆汗（Karim Khan），以報復英國制裁俄羅斯公民和企業。英國政府高級官員、英國廣播公司、《衞報》和《每日電訊報》等特派員亦列入禁止入境俄羅斯名單。俄羅斯外交部表示，將持續擴大名單以報復英國制裁。（綜合報道）
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