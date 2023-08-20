兩岸國際

排核污水進最後階段 岸田訪福島

日本首相岸田文雄上周五指，福島第一核電站核污水排海問題已到作出決定的最後階段。他於今日到訪福島縣，並計劃周二召開內閣會議。共同社報道，經濟產業省於2024年度，為福島第一核電站反應堆報廢及核污水排放，申請高達910億日圓（約49億港元）預算，並把該事項定為最重要課題。（綜合報道）
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