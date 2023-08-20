替代黑海穀物協議 傳俄周末匈牙利簽署

【本報綜合報道】德國《圖片報》上周五報道，俄羅斯正與土耳其和卡塔爾磋商，制訂一份替代黑海穀物協議的協議，以繼續向貧窮國家出口俄羅斯糧食，新協議最快本周末在匈牙利首都布達佩斯簽署。

報道引述俄羅斯和土耳其的外交部和大使館，在上月21日至本月8日之間官方通信顯示，有人建議讓俄羅斯糧食出口到貧窮國家，主要是非洲。土耳其將作為新協議組織者，卡塔爾協助運輸供應。土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）要求俄羅斯恢復黑海穀物協議，以便從烏克蘭進口穀物，並建議在聯合國支持下採取行動。

俄羅斯總統普京早前表明，只有當所有條款得到充分執行，俄羅斯才會考慮恢復穀物協議。報道指，俄羅斯韃靼斯坦領袖明尼哈諾夫（Rustam Minnihanov）和土耳其總統埃爾多安，將前往布達佩斯出席簽署會議。

港貨輪自烏經黑海抵土耳其 另外，香港註冊貨櫃船約瑟夫舒爾特號從烏克蘭南部港口敖德薩出發，成功穿越黑海，上周五抵達土耳其。它是俄羅斯終止履行黑海穀物協議、烏克蘭開闢臨時黑海人道走廊以來，首艘安全穿越走廊的船隻。