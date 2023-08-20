荷蘭丹麥供烏F16戰機 獲美批准
【本報綜合報道】荷蘭及丹麥上周五證實獲得美國批准，烏克蘭空軍機師完成訓練後，將向烏克蘭移交F16戰機。丹麥國防部同日宣布，本月稍後在本國境內啟動訓練計劃。
烏機師年底前難完成訓練
荷蘭國防大臣奧隆格倫歡迎美方決定，為向烏克蘭交付F16掃除障礙，令國際聯盟能繼續訓練烏軍機師。荷蘭外交大臣胡克斯特拉感謝美國國務卿布林肯，形容是烏克蘭保衞人民及國家的重要里程碑，荷蘭將繼續與歐洲盟友商討戰機援烏。丹麥副首相兼國防大臣延森表示，捐贈戰機是完成訓練的下一步，希望早日與盟友商討及達成具體協議。烏克蘭國防部長列茲尼科夫感謝美國、荷蘭及丹麥，形容是向勝利前進。受訓烏軍機師須在英國完成英語課程，因為戰機所有儀器及教材均是英語。他們將在螺旋槳教練機接受較長時間訓練，然後在法國駕駛阿爾法高級教練機。美國駐歐非空軍司令赫克認為，訓練工作不大可能在年底前完成。
俄羅斯克里姆林宮上周六表示，總統普京突然到訪頓河畔羅斯托夫的南部軍區司令部，聽取總參謀長格拉西莫夫，以及其他參與烏克蘭特別軍事行動高級指揮官的機密簡報。普京上周四在首都莫斯科出席新鐵路開通儀式，指連接莫斯科、聖彼得堡及伏爾加格勒州的高速鐵路應延長，必須考慮把盧甘斯克、頓茨涅克與高鐵連接起來。
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