稱俄達軍事行動目標 盧卡申科籲烏談判

【本報綜合報道】白羅斯總統盧卡申科上周四表示，俄羅斯已經實現特別軍事行動主要目標，衝突結束後烏克蘭很難再威脅俄羅斯，現在是時候談判。他警告烏克蘭繼續作戰，將失去更多土地。

盧卡申科接受烏克蘭記者潘琴科專訪，指俄烏衝突本可避免，但烏克蘭及西方國家拒絕履行《明斯克協議》導致局勢持續惡化。他批評美國煽風點火，從俄烏衝突中謀取利益。盧卡申科認為，烏克蘭總統澤連斯基得到美國支持，只有美國發出談判信號，烏克蘭才可能坐上談判桌。俄烏衝突需要通過談判解決，但和平談判不應設立先決條件，白羅斯理應參與烏克蘭問題談判。

美估計俄烏戰事近50萬兵傷亡 《紐約時報》上周五引述美國官員估計，持續近年半的俄烏戰爭導致雙方軍隊傷亡接近50萬人。報道指出，死傷眾多反映戰場前線缺乏快速醫療支援，傷兵難以後送，醫院和救助站也不堪重負。儘管俄軍死傷較多，但分析人士指烏軍規模僅50萬兵力，而俄軍兵力達133萬人，俄羅斯也有更多人口可以補充。