朝稱驅離美偵察機 擬派導彈艦阻挑釁

人民軍總參謀部發言人表示，美軍戰略偵察機於上周四凌晨5時38分至6時37分，在元山東面520公里至端川東面430公里的海上上空盤旋飛行，3次侵犯北韓經濟水域上空最大縱深14公里處，執行對北韓東部及縱深地區的偵察活動。人民軍總參謀部立即下令緊急派遣東部防空師戰機應對警戒。美軍戰略偵察機於早上7時15分撤退，朝軍戰機繼續執行任務直至上午9時，挫敗美機重新侵犯企圖。

對於美軍戰略偵察機事隔20天擅闖北韓經濟水域上空並重複挑釁，人民軍總參謀部考慮把搭載新型防空導彈的軍艦，經常部署到北韓經濟水域的元山東面450公里界限，執行全面而徹底驅逐作戰方案，阻止美軍戰略偵察機擅闖。發言人強調，東部經濟海域上空是北韓領空一部分，軍隊會在所不辭維護主權。