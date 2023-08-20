朝稱驅離美偵察機 擬派導彈艦阻挑釁
【本報綜合報道】美日韓峰會前夕，朝鮮半島局勢再次緊張。北韓人民軍總參謀部上周五表示，上周四出動戰機驅逐侵犯東部經濟海域上空的美國戰略偵察機。
指闖經濟水域上空 戰機應對
人民軍總參謀部發言人表示，美軍戰略偵察機於上周四凌晨5時38分至6時37分，在元山東面520公里至端川東面430公里的海上上空盤旋飛行，3次侵犯北韓經濟水域上空最大縱深14公里處，執行對北韓東部及縱深地區的偵察活動。人民軍總參謀部立即下令緊急派遣東部防空師戰機應對警戒。美軍戰略偵察機於早上7時15分撤退，朝軍戰機繼續執行任務直至上午9時，挫敗美機重新侵犯企圖。
對於美軍戰略偵察機事隔20天擅闖北韓經濟水域上空並重複挑釁，人民軍總參謀部考慮把搭載新型防空導彈的軍艦，經常部署到北韓經濟水域的元山東面450公里界限，執行全面而徹底驅逐作戰方案，阻止美軍戰略偵察機擅闖。發言人強調，東部經濟海域上空是北韓領空一部分，軍隊會在所不辭維護主權。
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