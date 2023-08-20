美日擬研導彈制中朝 與韓商永續三邊合作

三國峰會設於大衞營 重申護台海和平 美日韓三國峰會上周五在美國馬里蘭州大衞營登場，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅商討「永續」三邊合作使之制度化。美日擬合作研發新導彈，應對北韓威脅及中國挑戰。拜登會後稱，預計今年秋季與中國領導人會面。

尹錫悅於上午9時20分乘坐美軍SH3海王直升機飛抵大衞營，隨後和拜登在大衞營山楊屋見面並散步15分鐘。兩位領導人從早上10時起舉行22分鐘的雙邊會談。岸田文雄其後也抵達大衞營。岸田文雄和拜登早上10時半起舉行美日首腦峰會，兩人同意為了強化美日同盟，啟動研發新型導彈，以迎擊難以探測的武器，如中國和北韓等正研發的高超音速導彈。兩人同意加強美日同盟應對東亞安全威脅，如中國解放軍進出不同海域及北韓研發核導彈。

冀安保合作提升更高層次 尹錫悅稱，峰會開啟韓美日三邊合作的新篇章，三國需為加強合作奠定制度基礎。岸田文雄則感謝拜登在有悠久歷史的大衞營招待他，指他與尹錫悅自今年3月以來每月都見面，今次三國元首聚首一堂會面可說是創造歷史。岸田又指國際社會正迎來歷史轉捩點，希望美日同盟和美韓同盟之間加強合作，將日美韓安保合作提升至更高層次，期待坦誠討論。

聯合聲明關切北京在南海採取危險及挑釁行為，支持非法的海事主張，表明強烈反對任何單方面改變印太海域現狀的企圖。美日韓承諾擴大合作及磋商協調應對影響三國集體利益和安全的地區挑戰、挑釁和威脅，包括至少每年舉行一次領導人、外長、國防部長及國家安全顧問的三邊會議。聲明重申台灣海峽和平穩定的重要性，台海和平是國際社會安全和繁榮不可或缺的因素；對台灣的基本立場不變，呼籲和平解決兩岸分歧。

重科技經濟合作 促朝棄核 聲明又要求北韓放棄核及彈道導彈計劃，呼籲所有聯合國成員，全面執行所有相關的安理會決議案。三國同時聚焦科技及經濟安全，會就供應鏈彈性三邊合作，特別是半導體及電池方面，並承諾建立預警系統，應對全球供應鏈可能受到影響。本報綜合報道