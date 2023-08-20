山東泰安市 高鐵站大批候車座 換成收費按摩椅

被勒令整頓 迅速還原 內媒早前揭露，山東省泰安市高鐵站候車廳大部分座椅已轉為需要付費按摩椅，質疑強迫乘客「花錢買座位」。由於按摩椅佔用較大空間，不少旅客需席地而坐。經國家鐵路集團有限公司上周四發通告要求限期前整頓到位，車站翌日拆除部分按摩椅，換成近千張普通座椅。

報道指，泰安市高鐵站候車廳按摩椅坐滿人，偏偏普通座椅數量不足，部分乘客只能坐在地上。另有內媒發現，站內其中一個候車廳只有40張普通座椅，餘下全是按摩椅，另一候車廳六成為普通座椅，其餘四成座椅是按摩椅。

工作人員辯稱非「九比一」 一名旅客受訪時批評車站安排並不人性化，又指由於按摩椅體積比起普通座椅寬大，更加佔用空間，只要多加一張按摩椅就要撤掉數量較多普通座椅，擠佔公共候車資源。另有人稱，當他不按摩時，按摩椅內按摩凸出點讓人感到很不舒服，不適合久坐候車乘客。

站內一名值班工作人員其後澄清，全站設有兩個候車廳，總共設有1,488張不同類型座椅，其中按摩椅佔930張，普遍座椅則有558張，比例並非如外界宣稱「九比一」那麼誇張。她另提及由於泰安屬旅遊城市，現正值暑假旅遊旺季，每天需發送約2.7萬人次，旅客客流壓力較大，難免會在流量高峰出現席地而坐情況。

面對外界批評，國家鐵路集團有限公司上周四發通告提到，車站按摩椅數量不得超過全部候車椅兩成，月底前會組織並展開全面排查整頓行動，要求限期前整改不合格多功能候車椅數量、規格、布局、狀態及衞生情況到位。

至上周五晚上，內媒記者再次前往高鐵站後發現，其中一個候車廳所有按摩椅已全數換成普通座椅，座椅總數較調整前增加接近一倍。旅客郭先生受訪時稱，此次整改讓旅客感覺受到尊重。站內工作人員補充，有關單位將繼續調配，預計日內完成調整另一候車廳座椅安排。本報綜合報道