西北地區料有持續嚴重旱情

【本報綜合報道】華北地區洪災剛過，水利部水旱災害防禦司抗旱處處長王為日前警告，西北旱區大部本月底前可能沒有有效降雨，河流來水量持續偏少，旱情可能繼續發展，而且持續時間較長、程度偏重。

6月起雨量較常年少 針對上述問題，水利部在做好防汛抗洪工作同時，以確保城鄉居民飲水安全、確保規模化養殖和大牲畜用水安全、保障灌區農作物時令灌溉用水需求為目標，要求各級水利部門全力做好各項抗旱保供水工作，目前已派出4個工作組、專家組，指導幫助地方做好當前抗旱保供水工作。

數據顯示，西北地區大部踏入6月以來，累積降雨量較常年同期偏少兩至四成，黃河上游幹流來水量較常年同期偏少近三成。有見及此，水利部日前已向內蒙古自治區、甘肅省、寧夏自治區及青海省啟動乾旱防禦Ⅳ級應急響應。

截至上周四為止，內地共有2,003萬畝耕地受旱，3.17億畝草場受旱，1.05萬人、57.7萬頭大牲畜因旱出現飲水困難問題，旱情主要分布在內蒙古自治區、甘肅省、寧夏自治區及青海省等西北地區；湖北省及湖南省局地也有旱情。