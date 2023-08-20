疾控局認新冠EG.5流行 籲高風險者防備人群

病例佔比已增至71.6% 面對新冠病毒EG.5變種株來勢洶洶，國家疾控局昨天承認，它已在絕大多數省份形成優勢流行，未來一段時間內很可能繼續保持有關趨勢，不過短期內不會發生規模性疫情，建議公眾，特別是重症高風險人群做好個人防護，乘坐公共交通工具或前往人群密集室內公共場所時佩戴口罩。

EG.5是新冠變種病毒Omicron XBB.1.9.2的一個亞分支，最早於今年2月17日在印尼被人發現。國家疾控局公布，根據監測結果顯示，EG.5在新冠病毒流行株佔比呈現上升趨勢，由4月的0.6%增至目前的71.6%。由於全國本年4至6月經歷XBB系列變種株流行，已建立人群免疫力，加上多地新冠疫情總體處於低水平，且呈波浪式流行態勢，國家疾控局預料此波疫情對各地醫療系統帶來壓力較小。

疾病嚴重程度未增 當談及EG.5為何能夠展現更強傳播優勢時，國家疾控局稱它的免疫逃逸能力較過往變種株強，患者過往感染產生中和抗體對EG.5的中和能力出現降低，不過根據美國、日本及南韓情況，當地患者住院數目的確有所增加，卻沒有出現疾病嚴重程度增加報道。

針對現階段疫情，國家疾控局稱預防EG.5方法與防備其他新冠病毒Omicron變種株一樣，公眾應繼續保持良好個人衞生習慣，堅持規律作息，保持居室整潔，經常開窗通風，鍛煉身體，保證健康飲食，提高機體免疫力，同時建議公眾，尤其是高齡長者及嚴重基礎疾病患者有需要時佩戴口罩。

已在全球52地出現 自5月開始，EG.5開始流行，已在全球至少52個國家或地區出現。除了內地，它在亞洲、歐洲、大洋洲、北美洲及南美洲出現佔比也呈明顯上升趨勢。上月19日，世界衞生組織將其列為「監測中的變種株」（VUM），至本月9日調整為「關注變種株」（VOI）。全球目前共有3種列為VOI的新冠病毒株，分別是EG.5、XBB.1.5變種株及XBB.1.16變種株。本報綜合報道