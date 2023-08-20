台指京近日舉動圖介入選舉

對於中國大陸解放軍東部戰區昨天在台灣周邊海、空域軍演，台灣總統府發言人林聿禪同日表示，大陸近日各種作為是介入台灣選舉手法。她稱台灣正副總統出訪過境行之有年，不應該是大陸尋釁藉口。另一邊廂，台灣陸委會強烈譴責及抗議大陸在台海周邊舉行聯合演訓，又指相關行為證明大陸才是麻煩製造者。（綜合報道）