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中印少將或開會 建互信措施
《印度時報》前天引述消息報道，中印兩國或召開少將級會議，可能談及如何建立互信措施，包括雙方嚴格遵守緩衝區規定、巡邏前互相知會及勿在前線增兵等，有助避免擦槍走火，維持中印邊境前線平靜。中印上周日至上周一舉行第19輪軍長級會議，聯合新聞稿形容雙方討論正面、具建設性且深入。（綜合報道）
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