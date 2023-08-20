華太陽能產品圖避關稅 美揚言加徵

【本報綜合報道】美國商務部上周五對源自中國的太陽能電池板和組件的規避調查作出最終裁定，認為部分中國生產商通過柬埔寨、馬來西亞、泰國或越南對太陽能產品微加工，然後運往美國，試圖避免支付針對中國商品的反傾銷稅和反補貼稅，華府將對涉事公司的商品加徵關稅。

運泰馬越柬微加工 根據美國總統拜登去年6月發布的公告，在2024年6月之前，只要從柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南進口的任何太陽能組件和電池在公告終止後的6個月內，於美國市場被消費，都不需徵收關稅。

商務部去年3月起調查上述4國的8間公司後，發現其中5間試圖繞過美國的關稅，在其中一個東南亞國家對中國製太陽能產品微加工後運往美國，避免繳納美國關稅。涉事公司分別在位於柬埔寨的BYD Hong Kong和New East Solar，泰國的Canadian Solar和Trina Solar，以及越南Vina Solar Technology。另外，某些未經審查的公司也存在規避行為。