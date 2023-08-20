台美貿易磋商 涉及3大範疇

早前簽首批協定

今次磋商於華盛頓進行，美方由助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）率領，成員包括其他政府機構代表；台方則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，偕同外交部、經濟部、衞福部、農業部、環境部、勞動部、海洋委員會成員出席。台灣行政院經貿辦昨日表示，在農業方面，雙方討論如何透過法規透明化等促進農業貿易、建立糧食安全、透過永續農業促進氣候調適及韌性等；在勞動方面，討論如何保障國際認可勞動權益、發展更具包容性的貿易政策等；在環境方面，討論推動綠色企業、經濟去碳化、推動自然資源保育等合作方向。