俄兩巡邏機飛越 日本海 東海

【本報綜合報道】中俄兩國海軍11艘艦艇上周四通過宮古海峽由菲律賓海駛入東海，疑似結束歷時半個月的海上聯合巡航。日本防衞省上周五通報，俄羅斯兩架海上巡邏機當天兩度飛越對馬海峽往返日本海及東海，可能與中俄海上編隊演習。中國外交部同日回應時表示，中俄艦船正常過航符合國際法及國際慣例。

日本防衞省統合幕僚監部在通報表示，涉事俄羅斯海上巡邏機型號是伊爾38，它們從俄羅斯遠東地區起飛，經日本海及對馬海峽前往東海上空，之後沿着上述航線回航；日本航空自衞隊西部航空方面隊戰機緊急出動。根據日方通報附上的行動概要地圖，俄羅斯海上巡邏機去程及回程都未有飛入日本領空範圍。

料夥解放軍演習 俄羅斯海軍太平洋艦隊在上周五表示，與中國海軍在東海進行由補給艦為其他艦艇補充水以及燃料的演習，演練航行中的貨物橫向傳送；俄方派出驅逐艦特里布茨海軍上將號與中國綜合補給艦太湖號合作，在以平行航向航行過程中，兩軍船員考慮艦艇排水量、海浪、風速的前提下，進行同步航速及保持間隔的演練。