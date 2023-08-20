美 日 澳擬南海演習 撐菲抗華

【本報綜合報道】中國與菲律賓早前在南沙群島仁愛礁爆發衝突，導致南海局勢升溫。日媒上周五報道，美國、日本、澳洲計劃同時向菲律賓派遣配備艦載機的大型艦艇，包括兩棲攻擊艦及經過改裝的航空母艦，並且周三在南海聯合訓練。外界認為美日澳三國聯手牽制中國、聲援菲律賓，宣示航行自由。

報道指出，涉事艦艇是美國兩棲攻擊艦美利堅號、日本海上自衞隊航空母艦出雲號、澳洲皇家海軍兩棲攻擊艦坎培拉號。美利堅號重視航空戰力，沒有傳統兩棲攻擊艦用於兩棲登陸作戰的井圍甲板，它被視為航空母艦，與出雲號均可以搭載F35B隱形戰機；出雲號前身是直升機驅逐艦，現時只能夠搭載直升機。

出雲號計劃在周五抵達菲律賓馬尼拉港，另外兩艦預計在此前後入港。

針對美日澳三國在南海的訓練，報道提到可能是艦載機相互從飛行甲板升降；菲律賓暫時不參加，理由是其他艦船的艦載機太大，菲方軍艦飛行甲板無法接納。與此同時，美國航空母艦列根號截至上周四位於菲律賓海，根據美國海軍研究所新聞網站發布的最新美方軍艦動向，具體位置是台灣東部外海。

北京：中建島是中國固有領土 另一方面，中國外交部發言人汪文斌上周五表示，有關中方在南海西沙群島中建島修建一個簡易機場的報道與事實不符。他強調，中建島是中國西沙群島的一部分，是中國固有領土，中方在本國領土展開建設活動正當合法，無可非議。