解放軍 42機 8艦 圍台演練

抗議賴清德過境美國 高調勾連 台灣副總統賴清德出訪巴拉圭期間兩次過境美國，上周五凌晨返抵台灣。解放軍東部戰區昨日宣布，在台島北部、西南海空域開展聯合奪取海空制權、搜潛反潛等科目訓練，檢驗戰區部隊協同作戰和體系對抗能力，強調演習是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正警告。

演訓艦機協同奪取制權等科目 東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，東部戰區在台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，演訓重點是演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。東部戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，戰區海軍多艘驅逐艦、護衞艦、導彈快艇，戰區空軍殲擊機、預警機、干擾機編隊，火箭軍常導火力單元等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署。在多源情報訊息支撐下，各作戰平台根據任務編組，體系出擊、協同行動，按計劃抵達台島周邊海空域，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，塑造全向圍島進逼之勢。

導彈護衞艦參與 戰機掛彈飛行 在同步組織的聯合演訓中，東部戰區海軍驅護艦艇採取高速機動和隱蔽接敵方式佔領有利陣位。在任務海域待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群和電子對抗、觀通部隊，對「敵方」機動目標實施全時追瞄。制空作戰編組全力奪取制空權，協同水面艦艇襲打「敵方」偵巡艦機。影片可見解放軍戰機掛彈以編隊飛行，並派054A型導彈護衞艦常州號和南通號參加演習。

台灣國防部公布，昨早9時起偵獲42架解放軍軍機在台海周邊活動，包括空警500預警機、運9通訊對抗機、殲10戰機、殲11戰機、殲16戰機及蘇30戰機等，其中26架軍機越過海峽中線。另外，解放軍軍機聯同8艘軍艦執行聯合作戰巡邏。台軍密切監視情況，調動戰鬥空中巡邏軍機、軍艦及陸基導彈系統應對。

台灣國防部表示，解放軍東部戰區在台灣周邊海、空域軍演是不理性的挑釁行為，將依「台軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，以實際行動守護自由民主。台軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保台灣安全。

自美國前眾議院議長佩洛西去年8月訪台後，解放軍先後3次圍台演訓。去年8月2日，佩洛西乘專機抵達台北訪問，翌日離台。解放軍8月4日起包圍台島軍演，在多個海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。台灣總統蔡英文本年4月過境美國，與眾議院議長麥卡錫見面。蔡英文返台後，解放軍東部戰區隨即在台灣海峽和台灣北部、南部與台灣本島以東的海空域，組織環台「戰備警巡」和「聯合利劍」演習。 本報綜合報道