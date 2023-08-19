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德動物園誕雙虎
德國法蘭克福一間動物園早前迎來兩隻蘇門答臘虎幼崽，分別名為拉亞（Raja）和林巴（Rimba），是該品種在園內首個後代。牠們近日首次亮相，惟暫不對公眾開放，好讓牠們能與父母有時間建立關係。動物園園長表示，蘇門答臘虎一家將一同生活約一年，幼崽之後搬至另一動物園生活。
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