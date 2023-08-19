星洲福建幫洗黑錢 涉數百人

【本報綜合報道】新加坡警方周三拘捕10名涉嫌偽造文件和洗黑錢等罪行的中國籍人士，涉案金額10億坡元（約57.7億港元）。當地傳媒昨日引述知情人士指，涉案的「福建幫」可能多達數百人。

涉款57億 連購物業 一名不願透露姓名的房地產經紀表示，涉案人士來自中國福建省，聽說「福建幫」有數十甚至數百人，當中又分為蘇姓、王姓、胡姓、陳姓等主要幫派，幫派之間未必很熟落或經常交往，但知道彼此存在。今次被捕的蘇海金和王德海，相信是蘇姓和王姓幫派的老大。該名經紀指出，「福建幫」購買不少新加坡升濤灣有地住宅和烏節路地區的高檔私人住宅，他們很富有並能夠一口氣買下數個單位，但還會討價還價，不時找不同經紀比較誰給的折扣最多。

另一名房地產經紀稱，「福建幫」成員一般讀書不多，江湖味比較重，還價很兇，有時可以還價20％至30％。經常處理豪宅交易的經紀透露，過去一年來常在出租有地房產時，碰到出手特別大方的中國租客，這是以前較少見，他們一般都是全家或好幾個人看房，往往願意以高過市價很多的租金租房。