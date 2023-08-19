哥倫比亞6.3級地震 女子跳窗墮亡

【本報綜合報道】哥倫比亞中部當地時間周四中午發生黎克特制6.3級地震，首都波哥大亦有震感，國會大樓輕微損毀，有一名女子在地震時因過分緊張跳窗身亡。

國會大樓輕微損毀 根據美國地質勘探局，地震發生當地時間周四中午12時04分（香港時間周五凌晨1時04分），震央位於庫馬拉爾鎮以北16公里，震源深度10公里。首都波哥大亦感受到地震，建築物搖晃，亦有警報響起，不少民眾受驚，慌忙從辦公室及食肆等紛紛走到街上暫避，有人形容震動時間頗長。數分鐘後亦有餘震發生，哥倫比亞國家地質部門估計隨後兩次餘震分別為5.6級和4.8級。

波哥大市長在社交網發文，指該市東南部有一名女子似乎因為緊張，從一幢住宅的10樓跳出窗外摔死，形容事件令人遺憾。社交網有片段顯示，位於波哥大的眾議院議事廳天花板有一塊石雕掉落到議員的座位，幸好當時議事廳無人，沒有傷亡。

哥倫比亞民防機構指出，波哥大東南面卡爾瓦里奧市全市疏散，該地區有建築物窗戶受損；該市附近的比亞維森西奧出現山泥傾瀉。