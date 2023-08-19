夏威夷山火救援不力 應急部門局長辭職

美國夏威夷毛伊島山火傷亡慘重，政府在山火初期未發警報捱轟。毛伊縣縣長比森（Richard Bissen）周四宣布，毛伊縣應急管理局局長安達亞（Herman Andaya）以健康理由辭職，即時生效。

比森發聲明指，鑑於毛伊縣面臨危機嚴重，其團隊將盡快安排應急管理局局長這重要職位繼任人，期待盡快宣布。安達亞在周三新聞發布會上為山火初期未發警報辯護，聲稱是警報器原意是警告海嘯來襲，鳴響會令民眾湧至山上避難，也救不了人，他更強調不後悔這一決定，再次受到猛烈批評。

美媒引述會議紀錄顯示，安達亞一直淡化警報效用，近年多次形容警報是最後手段。在2020年一次會議上，安達亞報告島上70多個警報器中，只有58個在每月的測試中正常運作，而修理警報器過程緩慢，而且在緊急情況下有其他方法通知公眾。

另有報道指，夏威夷水資源管理委員會被揭無及時將溪水導入水庫，導致消防員無足夠水源在第一時間撲火。該委員會事後派副主任曼努埃爾（M. Kaleo Manuel）出席網上會議解釋事件，但其言論卻引起批評。

委員會副主任失言被調職 曼努埃爾在影片解釋道：「水應該受到尊重，而不是被使用。」會議結束後，夏威夷土地和自然資源部於周三宣布將曼努埃爾調任至同部門的另一職位。消息人士透露，曼努埃爾管理島上3個水源，他收到供水請求後曾予以拒絕，並要求申請者先諮詢當地農民有關引水的影響，最終在收到請求的5小時後才遲遲放水，惟火勢已完全蔓延開去。

當局擬安排災民入住酒店 當局繼續搜索失蹤者，夏威夷州州長格林指失蹤人數可能多達1,000人。當局計劃下周初起安排災民到酒店暫住，並與酒店簽訂7個月合作，可供居民暫住至最少明年春季。本報綜合報道