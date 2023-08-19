菲市議會 列華大使不受歡迎人物

黃溪連

【本報綜合報道】中菲南海主權爭議愈演愈烈之際，菲律賓巴拉望省卡拉延市議會周三通過決議，把中國駐菲大使黃溪連列為不受歡迎人物。前市長比托－奧農贊成決議，但提醒中國有禁止菲律賓官員入境香港先例，憂慮決議危及兩國外交關係。

中國海警船本月5日在南沙群島仁愛礁，向菲方巡邏船及補給船發射水炮。提出決議的卡拉延市議員阿爾瓦伊達指摘，中方的侵略行為危及菲方補給船船員和乘客、巡邏艇卡布拉號3名卡拉延船員生命，行為令人憤怒，呼籲政府降低與中國外交級別。副市長阿林多根支持決議，並宣布自願加入預備役，鼓勵軍方在仁愛礁訓練。

議員倡仁愛礁建碼頭設施 決議將轉交菲律賓外交部、參議院和中國駐馬尼拉大使館。菲律賓參議員埃斯庫德羅周三預告，將提議在明年國家預算撥款至少一億菲律賓披索（約1,400萬港元），在仁愛礁建造碼頭和住宿設施，作為菲軍士兵永久住所，也可以在惡劣天氣下為漁民提供臨時庇護，加強菲方在爭議海域的存在。