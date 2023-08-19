美軍指華未放慢發展核武

【本報綜合報道】美國戰略司令部司令科頓（Anthony Cotton）周三表示，中國決心建立成熟的海陸空核三位一體力量，司令部每天監控，沒有看到中方放緩腳步。

科頓在內布拉斯加州奧馬哈出席2023年美國戰略司令部威懾研討會，他形容中國擁有真正核三位一體力量，正在練習空中加油且潛艇部隊成熟。外界過往只看到中國的導彈發射車，現時已經擁有陸基發射井，美方觀察和監視中方導彈發射井位置。

強調美方核威懾力有效 科頓又稱，美國核武現代化計劃處於起步階段，對進度感到滿意，強調美方核威懾力量安全、可靠、有效。他指空軍研發新型洲際彈道導彈，預計2029年達到初始作戰能力，即9枚導彈處於待命狀態，並在2036年完成部署，屆時有400枚導彈待命。

科頓今年2月向美國國會表示，中國陸基固定及移動洲際彈道導彈發射器的數量超越美國。他翌月在國會聽證會稱，中國過去3年新建300多個洲際彈道導彈發射井，每個發射井都可以裝備東風41型洲際彈道導彈，射程能夠覆蓋美國本土。此外，預計到2020年代末，中國將擁有超過1,000枚核彈頭，接近美國和俄羅斯擁有數量。