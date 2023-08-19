傳平壤曾有炸彈恐襲 或涉糧食危機

金正恩現身視察風災區農場

知情者聲稱是根據當地居民的說法發現事件，不排除是針對高級軍官的襲擊，但需要更多確認。事件亦可能只是一宗意外，目前仍然研究所有可能的事故成因，有當地居民指事故造成傷亡。報道續指，平壤監控森嚴，發生炸彈襲擊是罕見，惟北韓今年的謀殺、搶劫等暴力案件的犯罪率上升，涉及槍械和爆炸物的案件亦增加。領袖金正恩的保鏢今年4月亦疑似手持防彈公事包，外界相信是與日本首相岸田文雄被投擲爆炸物一事有關。知情者表示，北韓政局因糧食危機持續不穩，以新冠疫情為名實施一項糧食政策，卻加劇危機及民眾不滿。