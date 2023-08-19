傳平壤曾有炸彈恐襲 或涉糧食危機
【本報綜合報道】南韓《東亞日報》周五引述知情北韓人士指，北韓首都平壤一個月至兩個月前發生懷疑炸彈恐怖襲擊，可能針對高級軍官，亦可能是當地嚴重糧食危機導致。南韓國家情報院同日表示尚未掌握相關訊息，正在密切關注北韓動向。
金正恩現身視察風災區農場
知情者聲稱是根據當地居民的說法發現事件，不排除是針對高級軍官的襲擊，但需要更多確認。事件亦可能只是一宗意外，目前仍然研究所有可能的事故成因，有當地居民指事故造成傷亡。報道續指，平壤監控森嚴，發生炸彈襲擊是罕見，惟北韓今年的謀殺、搶劫等暴力案件的犯罪率上升，涉及槍械和爆炸物的案件亦增加。領袖金正恩的保鏢今年4月亦疑似手持防彈公事包，外界相信是與日本首相岸田文雄被投擲爆炸物一事有關。知情者表示，北韓政局因糧食危機持續不穩，以新冠疫情為名實施一項糧食政策，卻加劇危機及民眾不滿。
南韓國情院今年5月31日向國會情報委員會匯報，北韓境內暴力犯罪激增3倍。與此同時，金正恩近日再視察颱風災區江原道安邊郡，指導修復農場工作，他要求農業領域幹部和勞動者盡全力完成今年糧食生產目標，糧食增產在今年需要達成的12個重要目標中居首。
拜登求晤金正恩未獲回應
美國白宮國家安全委員會發言人柯比周四透露，總統拜登為了實現朝鮮半島無核化，曾經提出無條件與金正恩會談，朝方未予回應，美方力爭外交解決的想法不變。
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