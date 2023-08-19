美日韓峰會 插手印太

鞏固物資供應鏈 確立框架針對中朝 被喻為歷史性的美日韓三國峰會，當地時間周五在美國馬里蘭州大衞營登場，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將商討「永續」三邊合作使之制度化，應對北韓威脅及中國挑戰。外界關注美方會否在印太地區組建新的安全同盟，中國外交部重申任何國家不應該犧牲他國利益，謀求自身安全。

大衞營峰會是1994年首次舉行美日韓三國峰會以來，首次在非國際會議場合單獨舉行的會談，也是作為美國總統度假首選地的大衞營，2015年後首次接待外國元首。根據白宮發布的總統日程安排，當地時間周五上午11時，拜登在大衞營歡迎岸田文雄與尹錫悅後舉行峰會，下午3時舉行聯合記者會交代峰會成果，傍晚6時前離開。岸田文雄與尹錫悅當地時間周四下午乘坐專機，抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地。

白宮印太事務協調官坎貝爾預告，峰會將公布「非常雄心勃勃」的一系列倡議，為美日韓三國現今及未來的合作制訂框架，包括把三國峰會列為每年一次的活動、為三國領導人之間聯絡用的熱線進行技術投資。他稱印太地區國家理解美國在維護區內和平及穩定扮演的重要角色，同時尋求反制中國的施壓；又透露峰會將構建更有廣度、深度、厚度的三國關係，確保即使各自政權更迭，也不會令合作關係倒退。

冀支援東盟及太平洋島國 美日韓三國合作以往聚焦北韓核導威脅，日本傳媒指峰會把這種關係提升至中國、印太地區、經濟安全保障的層面，例如加強半導體與礦物等重要物資的供應鏈、支援東盟及太平洋島國等新興及發展中國家。美日韓三國外交、防務、國家安全首長或高級官員將每年各自定期舉行會談，同時針對人工智能等領域成立磋商平台。

南韓傳媒指峰會將發表成果文件《大衞營原則》及《大衞營精神》，前者是指導美日韓三國合作的總方針，後者就廣泛議題全面闡述三邊夥伴關係。南韓總統室透露，與美日兩國協調另一份峰會成果文件進入最後階段；又反駁外界描繪這是構建「三邊同盟」，強調是建立「三邊安全協商機制」，峰會焦點不是壓制中國，但承認三國均擁有眾多高新技術，可以討論杜絕在交流過程被第三方搶奪或竊取的問題。

北京批評拼湊排他小圈子 美國拜登政府此前已經聯同英國，與澳洲組成澳英美三方安全夥伴關係，協助澳洲建立核動力潛艇艦隊。中國外交部發言人汪文斌表示，亞太地區是和平發展高地、合作發展的熱土，絕不能夠再度成為地緣爭奪的決鬥場，「究竟是誰在製造矛盾加劇緊張，國際社會自有公論」。他強調，拼湊各種排他性小圈子、小集團，把陣營對抗及軍事集團帶入亞太地區的企圖不得人心，勢必招致地區國家的警惕及反對。本報綜合報道

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