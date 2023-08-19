瑞士軍方文件 倡與北約增合作

阿姆赫德

【本報綜合報道】瑞士聯邦國防軍周四發表政策文件，警告歐洲的和平時代即將結束，促加強與北約的軍事合作。瑞士軍方高層不斷推動與北約融合，但部分聯邦議會議員憂慮損害中立政策。

籲參與聯合訓練 瑞士軍隊一直參與外國訓練演習，最新文件要求盡可能擴大雙邊及多邊訓練合作。雖然瑞士空軍及特種部隊有時與北約國家訓練，但文件呼籲瑞士陸軍參與北約聯合訓練，並照北約的原則行事；瑞士亦應該加入歐盟永久合作架構下的防禦框架，以及德國總理紹爾茨主張成立的歐盟防空計劃。文件強調，上述措施屬於必要，以因應俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭。

瑞士國防部長阿姆赫德、聯邦國防軍司令蘇斯利均主張參與更多北約演習，包括《北大西洋公約》第5條集體自衞權演習，即模擬其中一個成員國受攻擊而全體成員國自動參戰。瑞士1815年起維持中立，在兩次世界大戰都沒有支持任何一方。俄烏戰爭爆發後，瑞士制裁俄羅斯及經濟援助烏克蘭，但拒絕提供武器或批准第三方轉讓瑞士製武器彈藥。