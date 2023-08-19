燒可蘭經頻生 瑞典調升恐襲警戒

【本報綜合報道】瑞典最近出現多宗焚燒回教《可蘭經》的示威後，當地政府周四把恐襲警戒級別調高至5級之中的第二高即第4級，是自2016年以來首次。當地安全部門警告，有關威脅將會長時間持續。

近期搗破兩宗陰謀 首相克里斯特森公布，該國最近搗破恐襲計劃：「我們知道一些恐怖活動計劃已被阻止，涉案人是在瑞典或國外被捕。」他沒有再進一步說明詳情，但瑞典安全部門SAPO負責人埃森表示：「提高警戒級別的決定並非由單一事件引發，但我們知道真主黨、青年黨和阿蓋德已經號召他們的支持者對瑞典採取行動。我們的（安全）情況正在不斷惡化，這種威脅將持續一段長時間。」埃森更稱瑞典目前是恐襲的「優先目標」，但她同時敦促民眾照常生活，又指沒有單獨的事件導致警戒級別調高。

瑞典傳媒提及兩宗恐襲陰謀，它們都在今年4月遭搗破，第一宗是4人因焚燒《可蘭經》事件而企圖發動襲擊，他們在警方的突擊行動中被捕；第二宗是有兩人因涉嫌策劃襲擊瑞典的教堂而在德國被捕，警方搜獲可以用於製造炸藥的肥料和化學品。

另一方面，克里斯特森以上月瑞典駐伊拉克大使館被示威者闖入，以及上周瑞典駐黎巴嫩大使館遭投擲汽油彈為例，重申海外的瑞典國民和利益也應該保持警惕。他又指，瑞典正在與回教國家進行外交努力，試圖平息「困難」的局勢。